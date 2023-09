Calci e pugni per rubare portafogli e monopattino: due giovani arrestati, uno fugge

Cagliari

La vittima della rapina è riuscita a chiamare la polizia e indicare gli aggressori

Hanno avvicinato un giovane e lo hanno picchiato e rapinato, in pieno centro a Cagliari. Due uomini sono stati arrestati, mentre un terzo complice è riuscito a fuggire.

È accaduto ieri in via Roma, intorno alle 6.30. La vittima della rapina, un uomo di 30 anni, è riuscita a chiamare il numero di soccorso. Sul posto sono arrivati gli equipaggi di due Volanti della polizia in servizio nella zona.

Agli agenti ha raccontato di essere stato avvicinato da tre uomini, due stranieri e un ragazzo sardo. Proprio quest’ultimo gli ha preso dalla tasca il portafogli, per poi restituirglielo e colpirlo con uno schiaffo al volto, mentre uno degli stranieri gli portava via il monopattino.

L’uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto dai tre, che lo hanno colpito con calci e pugni e hanno preso per per la seconda volta il portafogli, che conteneva 300 euro e documenti vari.

Grazie alla descrizione fatta dalla vittima, gli agenti hanno rintracciato due dei responsabili poco lontano dal luogo della rapina, in via Sonnino, nel parcheggio davanti agli uffici del Comune, e sono riusciti a bloccarli, nonostante la forte resistenza. Si tratta di un ragazzo di 18 anni, cagliaritano, e un tunisino di 24 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati analoghi.

I due sono stati condotti negli uffici della Questura in stato di arresto e poi, su disposizione del Pubblico ministero di turno, sono stati condotti nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovranno rispondere del reato di rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Un terzo uomo indicato dal trentenne come complice nell’aggressione invece è riuscito a scappare.

Lunedì, 25 settembre 2023