Ieri, i Carabinieri della Stazione di Calasetta hanno arrestato un 65enne del luogo, pregiudicato, che, durante un controllo stradale è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, suddivisa in 6 dosi, verosimilmente per attività di spaccio, che è stata sequestrata. L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

