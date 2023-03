Cagnolino vittima di abbandono cerca casa: appello a Radio Zampetta Sarda

VITTIMA DI ABBANDONO.

GLIELA REGALIAMO UNA CASETTA CON TANTO AMORE?

Non ha un nome, non si conosce l’ età, l’ unica certezza è la strada, abbandonato nel sud Sardegna. Cerca il contatto, la compagnia e tanto amore.

È un cagnolino di taglia media contenuta, non supera i 15 kg.

Ci spezza il cuore vederlo così, ci aiutate a cambiare le sue sorti prima che una macchine metta fine alla sua vita?

Contattate la redazione con un messaggio whatsapp al

348 0941 632

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

