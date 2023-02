Cagnolino abbandonato in Ogliastra, sos adozione a Radio Zampetta Sarda

SOS ABBANDONO DI UN CUCCIOLO DI 2 MESI IN OGLIASTRA, NESSUNO LO HA MESSO IN SICUREZZA.

SI CERCA STALLO URGENTE O ADOZIONE.

Cagnolino di circa due mesi cerca casa. Maschietto, dolcissimo è stato sicuramente abbandonato. La persona che gli sta dando da mangiare, non può farlo entrare perché i suoi animali lo attaccano. È in strada ed è pericoloso. Vi prego dateci una mano. È in Ogliastra, può arrivare nella zona di Cagliari. Per altre zone si cercherà un modo. Sardegna

Info 3466066362