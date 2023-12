CagliariRespira, un nuovo boom di partecipanti alla 21 km e oltre 3000 atleti sulle tre distanze

La PAN CagliariRespira, arrivata alla sua quindicesima edizione, conquista l’ennesimo traguardo. Con i suoi oltre 3000 partecipanti distribuiti tra 21 km (1050),

KARALIStaffetta (260) e SEIKaralis (1400), si riconferma una delle mezze maratone più attese e partecipate della Sardegna: quest’anno inoltre è stato record di iscritti alla 21 km, la distanza

competitiva, regina della manifestazione. A questi numeri vanno aggiunti i numerosi bambini presenti alle KIDSRun del sabato pomeriggio.

Complice anche il clima cagliaritano che, nonostante il maestrale fortissimo in tutta la città, ha potutoregalare agli atleti una bella giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

VINCITORI – Nessuna sorpresa e un commento comune: “correre a Cagliari ha sempre il suo

fascino ma questo maestrale ha reso tutto davvero difficile”. La mezza maratona è stata vinta da

Simon Kibet Loitanyang (U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA) in 1:07:43, sempre in testa fin

dalle battute iniziali.

Dopo la vittoria del 2021, riconferma il secondo posto del 2022 Khalid Jbari (ATHLETIC CLUB

96 ALPERIA) con un tempo di 1:10:29. Un terzo posto combattuto che per oltre metà percorso ha

visto il confronto tra Said Boudalia e Ismail El Haissoufi (ATL. RIMINI NORD

SANTARCANGELO): è stato quest’ultimo ad avere la meglio in 1:11:37.

Tra le donne sventola la bandiera sarda con la vittoria di Claudia Pinna (CUS Cagliari) che ha

tagliato il traguardo in 1:20:43, e il secondo posto di Elisabetta Orrù (ATL. EDOARDO SANNA

ELMAS) in 1:22:02. Medaglia di bronzo per Roberta Ferru (ASD CAGLIARI ATLETICA

LEGGERA) con 1:27:17.

Vincono la KaraliStaffetta maschile Antonio Nuvoli e Jyotish, la femminile Angela Addis e Valeria

Baltolu (Academy Atletica Olbia) e la mista Adriana Dessì e Valerio Caredda (GS–Ogliastra).

Anche questa edizione è valsa come 14° Memorial Delio Serra, dedicato alla categoria SM65 e vinto

da Mario Melis (ASD Cagliari Marathon Club).

Fonte: Casteddu on line