Walter Mazzarri verso l’esonero dal Cagliari. Manca solo l’ufficialità ma, come riportano Sky e il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, anche alla luce dell’allenamento, previsto oggi ma annullato, il tecnico rossoblù sarà presto rimosso dal suo incarico. Fatale la sconfitta con il Verona e, con un calendario che propone solo tre gare tutt’altro che facili, in panchina dovrebbe arrivare Alessandro Agostini, già calciatore del Cagliari e attuale allenatore della Primavera.

Il club rossoblù dovrebbe uscire, nelle prossime ore, con una nota ufficiale. Domenica c’è lo spareggio con la Salernitana.

Fonte: Casteddu on line

