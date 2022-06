CAGLIARI. Volo salvavita dell’Aeronautica Militare per un neonato, di appena un giorno di vita, che necessitava di ricevere cure specialistiche urgenti. Il piccolissimo paziente, proveniente dal Policlinico di Monserrato, è stato imbarcato all'aeroporto di Cagliari su un velivolo Falcon 900EX intorno alle 13,25. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all'interno di una apposita culla termica, il piccolo è stato accompagnato dal padre e da una equipe medica che ne ha assicurato l'assistenza sanitaria. Il velivolo è atterrato all'aeroporto di Ciampino intorno alle 14.20 dove il neonato, trasferito a bordo di un'ambulanza, ha continuato il suo viaggio verso l'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l'ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.(l.on)

