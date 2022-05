Cagliari, vola con il furgone in mare: morto un operaio a Giorgino

Dramma nelle acque del Villaggio Pescatori di Giorgino, a Cagliari. Un uomo alla guida di un furgone è finito in mare, per cause ancora da chiarire, ed è morto. La vittima è un dipendente di una delle aziende impegnate in alcuni lavori nella zona del Porto Canale. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118: i soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili.

Sul luogo della tragedia anche il presidente dell’Autorità portuale, Massimo Deiana.