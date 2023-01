Cagliari: visite mediche per Azzi, primo rinforzo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GEN - Visite mediche a Roma per Paulo Azzi, esterno sinistro del Modena. Oggi o domani previste firma e ufficializzazione: è il primo acquisto del Cagliari a dieci giorni dall'apertura del calciomercato invernale.

La società rossoblù ha sorpassato il Palermo nella corsa al giocatore italo-brasiliano, classe 1994. Ora il Cagliari dispone in rosa di tre laterali per la fascia sinistra, ma uno potrebbe partire nelle prossime settimane. Azzi ha collezionato in questo campionato 15 presenze con la maglia dei canarini disputando anche gli ultimi 36 minuti della gara alla Domus vinta dal Cagliari lo scorso settembre con un gol di Rog.

Azzi non è sceso in campo nelle ultime due gare di andata.

L'ultima presenza risale allo scorso dicembre: nella sconfitta con il Bari servì a Diaw l'assist del gol della bandiera.

Non dovrebbe essere finita qui. Il Cagliari - tramontata l'ipotesi Colley, molto vicino al Monza - sembra interessata a Gyomber, centrale della Salernitana, classe 1992.

Per il momento, invece, congelato il possibile ritorno di Nainggolan. Così come sembra essere già sfumata la possibile trattativa per il passaggio di Nandez al Valencia. Il Cagliari - se dovesse rinunciare a Nainggolan - potrebbe puntare sul centrocampista Valoti, poco utilizzato dal Monza (cinque presenze, due da titolare) in questa prima parte del torneo.

Cagliari intanto proiettato sulla prima di Ranieri sabato contro il Como (ore 14). Alla Domus si va verso il tutto esaurito.

(ANSA).



