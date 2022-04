Giovedì 21 Aprile, nella struttura di Otorinolaringoiatria del presidio SS. Trinità, si terrà la 4a Giornata della Prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale

promossa da AOOI, Associazione Otorinolaringolatri Ospedalieri Italiani, con visite e consulti gratuiti per la prevenzione del tumore del cavo orale.

L’incidenza del carcinoma del cavo orale in Italia è abbastanza alta:

dai 4 ai 12 nuovi casi per anno ogni 100.000 abitanti, in base ai

fattori di rischio prevalenti nelle varie aree geografiche. Il vizio del

fumo, l’abuso di alcol, la scarsa igiene orale, l’infezione da

Papillomavirus, il Lichen planus orale, i microtraumi cronici della

mucosa della bocca dovuti alle protesi dentarie, così come una dieta

povera di frutta e VERDURA, sono i fattori di rischio che possono

provocare l’insorgenza di questo tipo di tumori.

Il cavo orale comprende lingua, gengive, guance, pavimento ovvero la

parte inferiore della bocca, palato e labbra. Tumefazioni ed

escrescenze, lesioni bianche o rossastre e ferite che non si rimarginano

spontaneamente possono essere la manifestazione di lesioni pre-tumorali

o, peggio, tumorali.

La diagnosi precoce di questo tipo di carcinoma è semplice e non

richiede metodi invasivi. Anzi, consentendo una chirurgia conservativa,

evita trattamenti demolitivi con conseguenze invalidanti, riduce i costi

di terapie e riabilitazione, aumenta fino all’80% la sopravvivenza

libera da malattia e, in definitiva, migliora la qualità della vita.

La Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale SS. Trinità

di Cagliari ha aderito all’iniziativa promossa dall’AOOI e aprirà i

propri ambulatori per un consulto gratuito ai cittadini che ne faranno

richiesta. Per ulteriori informazioni, modalità di accesso e

prenotazione si può telefonare al numero 0706095744 nelle ore di

ambulatorio.

