Cagliari, violenza in viale Sant'Ignazio: "Uno sbandato ha distrutto le casette dei gatti e mi ha aggredito"

Un’aggressione folle, senza senso e nessuna logica, quella subìta da Giacomo Santoru, 43enne di Cagliari, noto animalista e “gattaro” di viale Sant’Ignazio. Santoru, come ogni mattina, si è recato in una delle colonie che segue, tra un’area verde e la mensa della Caritas. Al suo arrivo, però, ha subito notato che c’era qualcosa che non andava: “Ho visto un uomo, un presunto giardiniere che dovrebbe curare il giardinetto della Caritas, impegnato a spaccare le casette della colonia con un martelletto, con il quale mi ha anche minacciato”. Nel video realizzato dallo stesso Santoru col suo cellulare si intuisce che abbia ricevuto uno spintone da parte dell’uomo, finendo per terra. Il “gattaro” si trova già in caserma per sporgere denuncia: “So come si chiama, non ho nessun problema a indicarlo. Da tempo faceva dei dispetti, per esempio buttava le ciotole dei gatti in mezzo alla strada, ma non era mai arrivato ad aggredirmi o a distruggere i rifugi”.

Saranno le forze dell’ordine, con anche i filmati sotto gli occhi, a svolgere le indagini e risalire al cosiddetto giardiniere. Trovarlo non dovrebbe essere difficile, visto che stando a quanto trapela avrebbe anche le chiavi dei lucchetti del cancello dell’area dove c’erano le casette: “Una colonia regolarmente registrata e della quale don Marco Lai, direttore della Caritas, ne è a conoscenza. Sono molto preoccupato per i gatti della colonia perchè questa persona è chiaramente molto instabile di mente e violenta”.