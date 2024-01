Cagliari, rissa in viale Sant’Ignazio. Ancora tensione ieri sera nella zona universitaria. Una volante della polizia è intervenuta per sedare una lite, scoppiata per futili motivi tra due persone. I due sono stati identificati dalle forze dell’ordine.

L’ennesimo episodio di tensione in una zona della città poco vissuta ma frequentata da sbandati e da studenti universitari. Questi ultimi da tempo hanno lanciato l’allarme. Il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, a seguito di una sua lettera di qualche settimana fa, dopo una serie di segnalazioni, da parte di studentesse, studenti e personale universitario, di minacce e molestie subite in prossimità delle strutture universitarie, come appunto viale Sant’Ignazio, aveva chiesto al Prefetto di poter esporre alcune criticità emerse in particolare negli ultimi giorni.

Il Prefetto ha assicurato la massima collaborazione e l’impegno di un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine nelle zone a ridosso dei locali universitari, meno popolate rispetto ad altre.