Incidente a Cagliari in via San Benedetto, nei pressi dell’intersezione con la via Petrarca.

Era circa mezzanotte quando si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. L’urto è stato violentissimo e ha coinvolto anche alcuni veicoli in sosta. Ad avere la peggio il conducente del motociclo, un portapizze di 22 anni, che è stato sbalzato e ha subito vari traumi. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle serie lesioni subite.

Nessuna ferita, fortunatamente, per il conducente dell’auto, anche lui 22enne.

Sul posto la polizia locale.

Foto d’archivio

