Cagliari, Villa Tigellio in completo abbandono: "L'assessora lascia i monumenti nel degrado"

VILLA TIGELLIO DI CAGLIARI IN COMPLETO ABBANDONO.

La Villa Tigellio, da qualche anno è in completo abbandono e in uno stato di degrado inaccettabile. L’ingresso di Via Carbonazzi è chiuso, pieno di ferraglia e rifiuti vari, non cè neanche più il cartello della Mappa. Per non parlare del monumento, completamento invaso da erbacce infestanti. E’ una vergogna che un sito di una certa importanza sia completamente snobbata dall’amministrazione comunale vigente e dall’assessora competente. Troppi sono i monumenti lasciato al degrado sia per una burocrazia lenta e farraginosa ma anche per colpa di chi sta amministrando (male) la nostra città.

Valerio Piga (Difensori della natura Cagliari)