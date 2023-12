Cagliari, vie dello shopping semipiene nonostante la pioggia: "Ma gli affitti sono alti e vogliamo il bus elettrico"

Per pagare le bollette si vedrà sicuramente più avanti, magari dopo metà dicembre, quando saranno arrivati anche gli ultimi eventuali conguagli ed extra di luce, gas e acqua. Nel frattempo, anche sfruttano il lungo ponte dell’Immacolata 2023, tanti cagliaritani hanno fatto capolino, con l’ombrello, nelle vie dello shopping. Da via Alghero sino alle casette di Natale di piazza Yenne e del Corso Vittorio, prime idee sui regali da fare e qualche busta tra le mani. E nel complesso, quasi miracolosamente, la prima settimana dicembrina ha portato un leggero rialzo delle vendite. Certo, i conti veri si faranno dopo il 25, ma intanto il piatto non piange più tanto come in passato: “C’è un leggero rialzo, possiamo dire Immacolata bagnata Immacolata fortunata. Rispetto a due anni fa la situazione è migliore”, afferma Stefano Rolla, gioielliere di via Manno e presidente dell’associazione Strada Facendo. “I clienti ormai si sono divisi tra chi vuole un contatto umano, scambiare qualche parola e toccare i prodotti e chi, invece, se ne resta comodamente a casa e acquista online. Ma noi ormai stiamo cercando di conviverci, in tanti propongono la merce anche sul web”. Insomma, basta “demonizzazioni” del clic & acquista. Ma i problemi non mancano: “Con la chiusura di via Roma per lavori ci sono ancora meno parcheggi. Da anni chiediamo il ritorno del bus elettrico nelle vie dello shopping, in modo da collegarle con le aree di sosta più vicine. E gli affitti, inoltre, sono troppo alti e più di un collega si è trasferito o in via Alghero o in via Dante, nel tratto da piazza Giovanni XXIII a piazza San Benedetto”.

Tra le casette natalizie i curiosi, nonostante la pioggia, non mancano. “Più sardi che turisti, questo è il mio primo anno”, afferma Laura Sedda: “Oggi è una giornata più calma, mi aspettavo più movimento e speriamo nel weekend“. Un telo protegge le opere che vende: “Il bilancio dei primi otto giorni è abbastanza positivo, per adesso è una bellissima esperienza. Speriamo vada ancora meglio nella settimana di Natale”.