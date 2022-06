Cagliari, vicino il sì al festival della birra: in via Roma si parte con i grandi eventi

weekend

La birra e la musica dalla mattina alla notte in via Roma a Cagliari, nella nuova passeggiata scoperta. Dal 24 al ventisei giugno il lungodel beer festival, l’evento organizzato dal Centro commerciale naturale Promotion Sardinia sta per aprire ufficialmente i battenti, dalle 10 a mezzanotte. Ci saranno birrifici artigianali, street food, hobbisti, animatori e intrattenimento musicale con Radio Super Sound. In via Roma, quindi, si parte con i grandi eventi estivi. Gli organizzatori hanno già spedito tutte le carte alla questura e, dal Comune, è stata inviata una email. Una “richiesta di ricevuta della marca da bollo da 16 euro per procedere al rilascio della concessione del suolo pubblico, con cortese urgenza”. Urgenza perchè, entro domattina, gli uffici dovranno mettere l’ultima firma. Durante la manifestazione inaugurale ci sarà un punto Ichnusa la birra sarda per eccellenza dove assaporare le birre di tutto il territorio sardo selezionate da mastri birrai sardi. Spazio per il panino di pecora, taglieri coi salumi, culurgiones, cono con frittura di pesce, sa carapigna e i dolci tipici. Gli stand espositivi dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 24. L’area per gli spettacoli musicale e la proiezione di video sul palco di fronte alla Rinascente con dj set e live band. Nel palco sarà posizionato uno schermo di 4 metri per tre che proietterà filmati della storia di Cagliari. “L’ok in arrivo dagli uffici per la concessione del suolo pubblico arriverà”, spiega l’organizzatore, Fabio Fenu. “Mi hanno chiesto con urgenza di pagare il bollo per averla, dopo due minuti avevo già spedito tutto. Inizieremo a montare gli stand dal venerdì mattina, come da accordi presi con il Comune. Per il momento faremo questo primo fine settimana. Poi, il Comune dovrà fare alcune valutazioni e penso che darà corso al bando da 900mila euro per gli eventi e gli spettacoli. Se tutto filerà liscio, proporrò anche i nuovi appuntamenti previsti nei weekend di luglio e agosto, in modo da cercare di ottenere i nuovi titoli autorizzativi”.