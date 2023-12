Cagliari, viale Trieste riaperto dopo le feste: paletti e auto al rallenty davanti alla chiesa

Bisognerà attendere la fine delle feste, sicuramente quelle di Natale, prima di poter vedere riaperto il primo tratto del nuovo viale Trieste a Cagliari, più stretto e con ottanta parcheggi in meno rispetto al passato. Almeno, così è stato comunicato dagli operai ai negozianti, dopo otto mesi di lavori e immancabili disagi. E cambia anche il primissimo tratto della strada: in corrispondenza della chiesa della Madonna del Carmine, infatti, sono stati piazzati dei paletti che portano ad un ulteriore restringimento della corsia: lì il limite di velocità sarà sicuramente abbassato e le auto, moto e pullman dovranno passare in fila indiana. Una sola corsia che dovrebbe essere realtà sino, almeno, all’altezza dello svincolo che riporta in via Roma zona stazione e uffici regionali. L’intento, ma la certezza assoluta si avrà solo al momento del tracciamento della segnaletica orizzontale, potrebbe essere quello di recuperare qualche stallo sul lato sinistro del viale. Nel video di presentazione del progetto si notano degli spazi riservati alle macchine tra un’aiuola e l’altra. Una prospettiva, un’ipotesi che ha fatto ritornare mezzo sorriso sui volti dei commercianti della strada.

Di sicuro, tutto il nuovo viale non sarà pronto prima di fine maggio 2024, salvo intoppi e altre lungaggini. Il cartello dei lavori attaccato alle recinzioni subito dopo piazza del Carmine riporta una data che tutti si auspicano possa essere rispettata, nonostante il ritardo di due mesi già accumulato.