Nelle prossime settimane, l’area rimasta interclusa al pubblico a causa dei lavori del cantiere, tornerà nella fruibilità della cittadinanza. Si è concluso inoltre l’intervento sulla parte est dell’area verde, con il recupero di uno dei muraglioni presenti, consentendo così un ampliamento dell’attuale superficie dell’Orto.

«Prosegue il lavoro della nostra Amministrazione nell’accrescimento del verde cittadino, stavolta presso l’Orto dei Cappuccini – commenta il sindaco Paolo Truzzu – in seguito al lavoro degli Uffici comunali, che ringrazio, siamo riusciti a restituire piena agibilità ad un’area di importante valore storico e archeologico, consentendo, tra poche settimane, la riconsegna di questi spazi alla fruibilità della collettività, arricchite da migliorie estetiche. Più in là, nei prossimi mesi, l’Orto dei Cappuccini godrà inoltre di nuovi spazi che consentiranno un ulteriore allargamento dell’area verde».

«L’intervento di questi giorni – aggiunge il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius – ribadisce il pregio storico e culturale di tante nostre aree verdi: nell’Orto dei Cappuccini, infatti, trovano spazio nell’arco di pochi metri reperti di epoca romana, spazi per la fruizione delle famiglie, un apprezzato orto urbano e un caratteristico giardino delle rose, oltre a numerosi alberi a fioritura stagionale. Uno spazio che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi potrà accogliere un maggior numero di fruitori».

