Cagliari, viale Marconi in tilt per un mini cantiere: "Una corsia chiusa da tre giorni"

Ore 7:30, viale Marconi è in tilt. La strada principale che collega Cagliari con Quartu e viceversa, modificata da più di un anno con il senso unico, diventa il palcoscenico dell’odissea vissuta da migliaia di automobilisti alle prese con un cantiere che restringe la carreggiata, non distante dall’Asse Mediano, più pullman e furgoni vari. “Tra lavori in corso con relativa corsia chiusa all’altezza del semaforo, da tre giorni lavorativi, senza operai che lavorano, veicolo pesante che transita e tir che esce dal market vicino, più logicamente pullman. Purtroppo non è una rarità”, racconta, con un ottimo report fotografico su Facebook, Massimiliano Di Todaro. Che utilizza l’ironia: “Gli amministratori come vorrebbero risolvere questo annoso problema? Suggerirei una pista ciclabile”.