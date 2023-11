Cagliari, via Roma zona rossa per Mattarella: traffico bloccato e tanti curiosi per le frecce tricolori

Via Roma a Cagliari blindata, è il giorno della Festa delle forze armate. Nello spazio allestito all’interno del porto è tutto pronto per l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del capo di Stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. L’evento partirà alle 11:30. Disagi per chi doveva raggiungere il capoluogo sardo, tanti si sono dovuti svegliare all’alba per arrivare in città dall’hinterland.

Molti i cittadini presenti sul lungomare, in attesa delle frecce tricolori. Sono 450 tra donne e uomini dei vari copri delle forze armate, con in testa i “Dimonios” della Brigata Sassari, i militari presenti. Prima di frecce e paracadutisti previste ventuno cannonate a salve dalla nave Alpino.