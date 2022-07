Cagliari, via Roma più stretta e senza parcheggi accanto ai portici: “Quelli al porto e alla stazione dovranno essere gratuiti”

La metropolitana, le aree verdi con la lunghissima passeggiata green e una via Roma ridotta ad appena due corsie, chioschetti e spazi per fare sport o per giocare. La strada cartolina di Cagliari disegnata dall’archistar Stefano Boeri e presentata insieme al sindaco Paolo Truzzu sarà all’insegna della sostenibilità, e nel filmato di presentazione è possibile vedere che lo spazio per le auto, accanto al lato portici, non sarà più garantito come è stato sino ad oggi. Due aree direttamente dentro il porto, poi il parcheggio delle ferrovie. L’intento è chiaro: meno auto in sosta, con il traffico sul lato mare che passerà in una trincea, non in un tunnel sotterraneo. E i commercianti della Marina, seppur contenti per il restyling, “è sempre meglio della situazione attuale”, spingono per non perdere, tra qualche anno, i clienti abituati ad utilizzare la macchina per venire in centro e fare acquisti: “È chiaro che se i parcheggi saranno a pagamento, la gente preferirà continuare ad andare nei comodi centri commerciali, dove parcheggi senza pagare e non hai la preoccupazione di dover guardare l’orologio”, afferma Marco Milia, ristoratore di via Napoli e membro del consorzio dei negozianti del centro storico. “I parcheggi gratis favoriscono il commercio, si può magari pensare ad uno sconto sulla sosta per chi fa acquisti. E anche i parcheggi delle ferrovie dovranno essere liberi, il Comune trovi un’accordo con chi li gestisce. Sul lato portici i parcheggi, reali, sono pochi, poi c’è il carico-scarico, almeno quest’ultimo non lo cancellano”. Più preoccupato di Milia è Fulvio Cocco, titolare dello storico bar Roma: “Parcheggi gratis o i nostri affari crolleranno. Ho clienti che arrivano da Quartu, da Selargius e dal resto dell’hinterland, utilizzano la macchina e si fermano accanto ai portici. Quanti sono quelli disposti ad arrivare con la metropolitana?”, domanda il barista. “Vai e abitua i cagliaritani a non utilizzare l’automobile. Sono favorevole al nuovo giardino, alle piante e a una via Roma migliorata e moderna, ma tutti devono avere la libertà di spostarsi e di raggiungere i luoghi nel modo che preferiscono. Siamo già in crisi da anni, per chi fa commercio i parcheggi sono indispensabili”.