Cagliari, via otto alberi pericolanti in viale Buoncammino - Sardegna

Prenderanno il via il prossimo 14 novembre i lavori di messa in sicurezza delle alberature, ricadenti nella classe D di propensione al cedimento con rischio estremo, del viale Buoncammino. L'intervento di messa in sicurezza, autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari, riguarderà otto esemplari di Jacaranda mimosifolia e due esemplari di Pinus halepensis, che "costituiscono un pericolo per la sicurezza dei cittadini frequentatori dell'area", fa sapere il Comune..

I lavori prevedono una potatura di alleggerimento per due esemplari di Jacaranda, mentre i restanti otto esemplari (sei di Jacaranda e due di Pino d'Aleppo) verranno rimossi.

Nel corso dei lavori sarà valutata la possibilità di procedere per i sei esemplari di Jacaranda con un intervento di cavatura e successivo trasporto per le cure nel vivaio comunale di Corongiu o, se sarà inevitabile, si procederà con l'abbattimento e l'eradicazione della ceppaia.

Le otto formelle ospitanti gli alberi rimossi verranno sanificate e adeguatamente trattate per poter accogliere quanto prima gli otto esemplari sostitutivi di Jacaranda mimosifolia, già a disposizione del vivaio di Corongiu, che verranno messi a dimora nei prossimi mesi.



Fonte: Ansa Sardegna