Cagliari, via libera del Comune alla variante per il nuovo stadio

L'impianto da 25-30mila posti potrebbe essere pronto nel 2024

CAGLIARI. Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato questa sera la variante al piano guida per Sant'Elia. È l'ultimo passaggio prima dell'elaborazione del progetto definitivo del nuovo stadio da 25 mila posti, con possibile allargamento a 30 mila. Il progetto - spiega il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in un post sui social - sarà poi messo a gara pubblica dal Comune, garantendo una nuova casa a tutti i tifosi e l'avvio della riqualificazione del quartiere. «Insieme al presidente della Regione - continua Truzzu - stiamo lavorando per individuare le soluzioni economiche e amministrative per sostituire il centro commerciale con strutture pubbliche più idonee, come possono essere quelle museali, per la scienza, l'innovazione, la cultura e la formazione». Il nuovo stadio del Cagliari potrebbe essere pronto per il 2024. (ANSA).