Commercianti di via Dettori disperati. Da 10 giorni le loro attività sono sbarrate dopo l’evacuazione degli edifici dichiarati pericolanti dopo il monitoraggio dei Vigili del fuoco. I tecnici del Comune e della Protezione civile sono al lavoro e stanno effettuando costantemente tutti i rilievi e le verifiche necessarie. Ma i tempi potrebbero essere ancora lunghi. Domani è previsto al Comune un incontro tra i commercianti che coinvolti e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Intanto c’è anche chi ha chiesto aiuto con una raccolta fondi. “Oggi, quello che stiamo vivendo ci sembra il peggiore degli incubi”, scrive Francesco Alba del locale Buffhouse sulla piattaforma Gofundme, “di un incubo però non si tratta e ciò che più ci angoscia è il non sapere per quanto tempo durerà ancora. Non sappiamo se potremo mai tornare in quella che ormai da quasi 5 anni era la nostra casa, né se riusciremo a trovarne un altra in tempi brevi.

Certo è’”, aggiunge, “che non vorremo mai che tutti gli sforzi e i sacrifici fatti fossero vani e non siamo disposti ad arrenderci. Per chi volesse sostenerci, questo è appunto un sistema per fare in modo che Buffhouse possa sopravvivere”.

