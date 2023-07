Cagliari, via Bellanova e Prelec: ufficiale l’arrivo del ghanese Sulemana dal Verona. Si muove il mercato del Cagliari: due cessioni e un acquisto, e ora si cerca un play di centrocampo da regalare a Ranieri, in ballottaggio Prati della Spal e l’uruguaiano Fabricio Diac. La società di Giulini ha ceduto l’attaccante Nik Prelec, croce e delizia dell’ultimo campionato in serie B, che torna però solo in prestito al Tirol. Il vero affare è l’arrivo al Torino di raoul Bellanova, che porta nelle casse del Cagliari 8 milioni di euro, un tesoretto da spendere anche alla ricerca dell’attaccante che dovrà affiancare Lapadula. Intanto ecco il primo acquisto ufficiale: è Ibrahim Sulemana, 17 presenze lo scorso anno in A con il Verona. Appena 20 anni, giovanissimo, difficile che parta titolare: si tratta però di un mediano alto un metro e ottanta, abile in fase di interdizione (un po’ come Kantè che Ranieri scoprì nel Leicester)che però può essere schierato anche da mezz’ala. Diventano dunque tre i “mori” del Cagliari, insieme a Luvumbo e Makoumbou. Ma i veri colpi devono ancora arrivare, mentre resta in bilico la posizione di Nandez e dovrà arrivare un secondo portiere d’esperienza, che potrebbe essere Sirigu.