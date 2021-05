Cagliari, via alle vaccinazioni alle donne in gravidanza: il Santissima Trinità è il primo ospedale in Italia

Via alle vaccinazioni alle donne in gravidanza. Il Santissima Trinità è il primo ospedali in Italia a immunizzare le donne in dolce attesa. Oggi la prima somministrazione (Pfizer). L’annuncio era stato dato dall’ospedale di Is Mirrionis nel giorno della festa della mamma. E da ieri il Punto Nascita del Santissima Trinità di Cagliari diretto dalla dottoressa Eleonora Coccollone, in collaborazione con il Centro vaccinazioni di Cagliari, diretto da Gabriele Mereu, ha iniziato inizierà con le vaccinazioni delle donne in gravidanza, dando la priorità a quelle che presentano fattori di rischio.

Le donne che desiderano vaccinarsi, dopo averne parlato con il proprio medico di fiducia, possono inviare un’e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .