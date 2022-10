L’avviso, coi requisiti di accesso, entità del beneficio e altre specificazioni, è pubblicato nel portale istituzionale del Comune

È pubblicato nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/it/servizio.page?contentId=SRV7594 del portale istituzionale del Comune di Cagliari (link più sotto), l’avviso per l’accesso al programma regionale Reddito di Inclusione Sociale – REIS.

Le domande potranno essere presentate da un solo componente del nucleo familiare, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma dedicata accessibile mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), dalle ore 9 di venerdì 14 ottobre alle ore 13 di giovedì 3 novembre 2022.

Ulteriori informazioni, precisano gli uffici del Servizio politiche sociali, possono essere richieste inviando una email all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail