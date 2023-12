Cagliari, via al mercato provvisorio in piazza Nazzari: “I box per tutti gli operatori di San Benedetto”

I box provvisori di piazza Nazzari? Andranno agli operatori del mercato di San Benedetto. Il trasferimento partirà dopo le feste e sale la tensione nello storico mercato cittadino. “Ritengo sia indispensabile fornire opportuni chiarimenti circa il futuro dei lavoratori del mercato di San Benedetto e delle relative famiglie”, dichiara Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, “voglio rassicurare tutti gli operatori del Mercato di San Benedetto in questo particolare momento: l’amministrazione è aperta come sempre al confronto e a venire incontro alle eventuali altre esigenze che potrebbero presentarsi.

È nostra intenzione”, aggiunge, “operare il passaggio nella struttura temporanea nel miglior modo possibile e dunque confermo la disponibilità a lavorare insieme proficuamente. Io ritornerei alla notizia correttamente riportata dalla stampa sabato 16 dicembre, che da una prima lettura tratta dall’albo pretorio coglie perfettamente il senso della determina dirigenziale. I box del mercato di Piazza Nazzari saranno assegnati ai concessionari del mercato di San Benedetto. In forza della direttiva Bolkestein le concessioni decadono la notte del 31 dicembre. E’ necessaria una proroga breve delle concessioni di San Benedetto per tutelare il diritto degli operatori che lo desiderano di trasferirsi al mercato provvisorio. Tutto lineare, semplice e corretto, come è stato chiarito col comitato. Fugati i dubbi insinuati: si tratta di un adempimento burocratico nel totale interesse degli operatori del mercato e dei clienti. E’ un patrimonio della città che come Assessore ho il dovere di tutelare. Seminare il panico crea solo un inutile danno che non tutela nessuno.

Io non abbandono di certo i concessionari. Buon lavoro in totale serenità”.