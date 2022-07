Interruzione del traffico per la MetroCa linea 3. Nei prossimi giorni sarà realizzato il completamento della linea per lo smaltimento delle acque piovane raccolte dalla grande vasca posizionata all’interno del piazzale Madre Teresa di Calcutta, opera propedeutica alla realizzazione della linea 3 della MetroCa.

I lavori saranno realizzati nel tratto del viale Diaz all’intersezione con il viale Cimitero e comporteranno alcune variazioni al traffico della zona, in particolare: il traffico proveniente da via Roma, via Pirastu e via Regina Margherita diretto verso il Poetto, giunto all’incrocio con la via Stazione Vecchia, avrà l’obbligo di svolta a sinistra verso il viale Bonaria e potrà proseguire lungo il viale Bonaria e procedere ordinariamente verso le direzioni consentite. Nel tratto del viale Diaz compreso tra la via Stazione Vecchia e il viale Cimitero sarà consentito solo il traffico locale diretto verso le attività commerciali e le residenze. Sarà possibile effettuare l’inversione di marcia nei pressi dell’incrocio con il viale Cimitero.

Il traffico proveniente dal Poetto potrà raggiungere via Roma procedendo verso il viale Colombo svoltando in via Caboto o raggiungendo la via Sonnino da via Goceano dopo aver svoltato in via Bottego o nel viale Cimitero. L’intervento inizierà martedì 5 luglio e terminerà il 16 luglio. Il cantiere sarà opportunamente segnalato in modo da limitare al minimo i disagi alla circolazione.

Si suggerisce la massima prudenza e attenzione alla segnaletica di cantiere e alle indicazioni dei movieri.

