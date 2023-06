Cagliari, via ai lavori in piazza d’Armi: scatta la rivoluzione traffico tra viale Merello e via Is Mirrionis

Per consentire l’esecuzione di interventi per il consolidamento strutturale della “cavità del crollo”, cambia temporaneamente la circolazione veicolare di piazza D’Armi. Ecco le prescrizioni da rispettare.

In via Marengo, tra il passo carraio della Facoltà di Ingegneria (escluso) e sino all’intersezione con la piazza D’Armi scatta la chiusura alla circolazione delle auto

Sempre in via Marengo, tra l’ingresso alla Facoltà di Ingegneria e sino all’intersezione con la piazza D’Armi viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (validità 0-24) su ambo i lati.

Mentre in viale Merello, tra la fermata Ctm (lato ingresso Facoltà di Ingegneria) e sino all’intersezione con la piazza D’Armi ecco la riduzione di carreggiata con 2 corsie residue aperte al transito veicolare a doppio senso di circolazione e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/ora e del divieto di sorpasso.

In viale Buoncammino, nel tratto compreso da 50 metri prima e l’intersezione con la piazza D’Armi viene istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/ora e il divieto di sorpasso.

Nel viale San Vincenzo, nel tratto compreso da 50 metri prima e l’intersezione con la piazza d’Armi: istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/ora e divieto di sorpasso.

Nella via Is Mirrionis, tra il numero civico 6 e l’intersezione con la piazza D’Armi scatta la riduzione di carreggiata in direzione piazza D’Armi, l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/ora e il divieto di sorpasso.

In via Goito, su ambo i lati del tratto compreso tra la via Is Mirrionis e la via Peschiera: ecco l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (validità 0-24).