Cagliari, via ai lavori al mercato di San Benedetto: box di pesce e verdura trasferiti nella piazza davanti al Lirico

Nuovo look per il mercato di San Benedetto. Via ai lavori di riqualificazione. E i box del pesce e delle verdura? Saranno trasferiti in piazza Nazzari davanti al Teatro Lirico. L’amministrazione sembra aver scartato le soluzioni piazza Garibaldi e piazza Gramsci, troppo distanti dal mercato e in aree povere di posti auto.

La soluzione potrebbe accontentare gli operatori, soprattutto per la vicinanza col parcheggio di via Sant’Alenixedda fanno sapere dai box, ma l’operazione rischia di mandare in fumo la stagione concertistica estiva prevista in piazza Nazzari, tagliando le gambe al Teatro che, in periodo di Covid, contava sui concerti all’aperto per riavvicinare quel pubblico che con l’esplosione dell’epidemia si era allontanato dal Lirico. Vanificando così gli stessi investimenti messi in atto dall’amministrazione. Bocche cucite in via Sant’Alenixedda.

Il trasferimento dovrebbe partire già a maggio e i lavori potrebbero durare anche oltre un anno. La riqualificazione del mercato prevede la sostituzione degli impianti di condizionamento nuovi ascensori e la sistemazione delle aree esterne. L'articolo Cagliari, via ai lavori al mercato di San Benedetto: box di pesce e verdura trasferiti nella piazza davanti al Lirico proviene da Casteddu On line.