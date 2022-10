Nuovo mercato di San Benedetto. Nel 2026 i cagliaritani andranno a fare la spesa in una struttura nuova di zecca con terrazza e ristorante e che sarà aperta anche la sera. Ma prima serviranno 3 anni di lavori (costo 38 milioni di euro). Nel frattempo i 180 boxisti si trasferiranno in piazza Nazzari, a pochi passi dal Teatro Lirico. Il trasloco partirà dopo le feste, nel marzo prossimo. Le date sono state annunciate oggi nel corso della commissione comunale congiunta Lavori pubblici e Attività produttive.

“Dobbiamo risolver ei problemi cronici del mercato e sarà un’operazione molto complessa”, ammette Daniele Olla, dirigente comunale, “la gara parte a dicembre e la consegna dei lavori è prevista per il 2026. Ma tra marzo e maggio prossimo i box si trasferiranno in piazza Nazzari. Gli accessi saranno da via Sant’Alenixedda e da via Bacaredda e verrà sfruttato il parcheggio di piazza Nazzari, un piano per i clienti e uno per la movimentazione delle merci”.

“Prima ci sarà il trasferimento nel mercato provvisorio poi via ai lavori a san Benedetto”, assicura Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori pubblici, “sarà un procedimento complesso. Ma è naturale che si debbano fare dei sacrifici”. “Non serviva l’intervento pezzetta”, ha aggiunto Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive, “ma si è ragionato più in grande e stiamo dando risposte strutturali alla cittadinanza”.

Interpellata dalla consigliera Cilloccu (Progetto Comune) Olla ha chiarito che nell’ambito della riqualificazione del mercato verranno sistemate anche via Tiziano e via Cocco Ortu.

