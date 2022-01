Miracolo al Brotzu: giovane fuori dal coma grazie a Simoncelli. Marco Sias ventenne di Iglesias in coma da settimane dopo un incidente sul monopattino si è risvegliato. Ha ripreso conoscenza e ha fatto una confessione incredibile: prima di svegliarsi ha sognato un ragazzo in sella ad una moto col numero 58 e i capelli ricci che gli ha sorriso e annunciato l’imminente uscita dallo stato comatoso. Dopo una ricerca su Google ha trovato “l’angelo”: Marco Simoncelli, il campione di motociclismo morto in un incidente in una gara nel 2011, che Marco Sias non aveva ami sentito nominare prima. La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano l’Unione Sarda oggi in edicola a firma di Adriano Secci.

