Arriva Giorgia Meloni a Cagliari. Il comizio venerdì in piazza del Carmine. E per garantire lo svolgimento dell’appuntamento politico, e all’allestimento delle strutture, i tavolini dovranno sparire e i locali rinunciare a una giornata di incassi. A inoltrare la richiesta per la piazza è stata “Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale Sardegna” per il comizio elettorale di Giorgia Meloni e degli altri candidati in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Tuttavia la piazza è interessata da concessioni di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto. E dovrà essere libera dalle 8 fino alle ore 24 di venerdì per consentire, oltre lo svolgimento del comizio, anche tutte le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture previste.

Tre i locali che godono delle concessioni per tavolini e sedie che per un giorno dovranno pazientare: Specialità Monte Linas Piazza del Carmine, Punto Cagliari e Bliv.

