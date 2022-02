Cagliari, vende in rete un’auto non sua e firma carte false: denunciato un 31enne.

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Villanova, al termine di alcuni accertamenti resisi necessari a seguito della querela presentata il 22 dicembre scorso da una trentasettenne, hanno denunciato per truffa aggravata e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico un trentunenne cagliaritano, già gravato da precedenti analoghe denunce. Il giovane, nello scorso dicembre, era riuscito a farsi consegnare dalla querelante la somma di 510 euro quale anticipo per l’acquisto di un’auto proposta in vendita sul sito internet “subito.it”. La macchina naturalmente non è mai stata consegnata all’acquirente. Il denunciato poco tempo dopo, aveva anche denunciato presso il medesimo Comando Stazione lo smarrimento della carta di circolazione del veicolo in questione, presentando nel corso della formalizzazione dell’atto una delega firmata della proprietaria del mezzo, che è poi risultata essere totalmente ignara del fatto e che ha disconosciuto quella firma. L’uomo ha simulato la vendita di una vecchia auto che nemmeno gli apparteneva spacciandola per quella della moglie e ha poi maldestramente cercato di camuffare le proprie responsabilità attraverso una denuncia fasulla, finalizzata ad ottenere fraudolentemente dalla motorizzazione civile una copia del libretto intestata a lui.

