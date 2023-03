Cagliari, vandali scatenati al porto: devastate le auto dei residenti della Marina

Un altro fine settimana di tensione alla Marina. Le auto dei residenti del quartiere Marina parcheggiate al porto sono state vandalizzate. “Che Fantastica Cagliari”, si legge nella pagina Facebook del gruppo Apriamo le finestre alla Marina, “il centro è veramente fantastico, tutta quel movimento, tanta tantissima gente in giro, e tanto tantissimo divertimento, grazie signor sindaco, e grazie signor prefetto, questo è solo 1 dei mille danni vandalici che puntualmente si verificano tutti fine settimana (mi scuso con la polizia, perché sono andato di matto, prendendomela con loro, e mi dispiace per come ho risposto all’agente donna ma so che capirà)”.

Proprio la settimana scorsa è stato istituito in Prefettura il gruppo di monitoraggio sugli aspetti negativi della movida, finalizzato “alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti antisociali” del centro storico, alla ricerca “di un equilibrio tra i diritti dei residenti abitanti nei centro storici di Cagliari e il diritto al la lavoro del pubblico esercizio e del commercio”.

I comitati hanno chiesto un incontro al Prefetto ed è emersa la necessità di predisporre” innovative strategie e soluzioni efficaci in tema di gestione degli scenari notturni di svago giovanile per ridurre i comportamenti antisociali e i conseguenti problemi all’interno dei contesti della movida”.