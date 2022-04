Cagliari, vandali della movida scatenati in via Mameli: devastate le auto in sosta

Auto in sosta vandalizzate in via Mameli. Il lunedì è ormai il giorno del bollettino della guerra che ogni fine settimana turba il sonno dei residenti del centro storico. Marina e Stampace in testa. Stavolta è il turno di via Mameli dove ad alcune auto parcheggiate sono state squarciate le gomme e ad altre sono stati rotti gli specchietti. “Per quanto ancora dovremo sopportare buzzurri sotto casa ?”, si domanda il comitato dei residenti di Stampace che chiede “sicurezza, telecamere e polizia. Non ci sono alternative”.

In una lettera spedita proprio nei giorni scorsi al sindaco Paolo Truzzu il comitato aveva denunciato come nel rione non ci fossero “controlli di polizia urbana in un quartiere come il nostro che è nel week end l’ombelico del mondo per quanto concerne le attività legate alla ristorazione e quindi alla movida”.

Nel documento anche la richiesta del rispetto della Ztl, di un servizio di raccolta dei rifiuti puntuale e l'apertura dei parcheggi in struttura di via Caprera e via De Magistris, chiusi da oltre 10 anni.