Cagliari, vaga per il centro brandendo un coltello: nello zaino forbici e cellulari rubati.

Nel pomeriggio di sabato alcuni cittadini hanno segnalato agli agenti della Polizia Locale di Cagliari in servizio nel centro storico di aver visto un uomo nei pressi della piazza Yenne a Cagliari in apparente stato di alterazione psicofisica mentre stava brandendo un coltello. Allertata la sala operativa del Corpo, in pochi minuti sono arrivate sul posto altre due pattuglie della Polizia Locale e una dei Carabinieri del Radiomobile.

L’uomo è stato rintracciato in via Roma e durante i primi controlli su strada si è avvicinata un cittadino che ha denunciato di aver subito solo pochi giorni prima il furto di uno smartphone dalla persona appena fermata.

L’uomo è stato accompagnato presso la caserma della Polizia Locale di via Crespellani per gli accertamenti di rito, mentre la vittima del furto ha presentato una formare querela.

Oltre al coltello sono stati rinvenuti, in uno zaino che il fermato portava con sé, tre paia di forbici e alcuni telefoni cellulari, uno dei quali riconosciuto dalla persona derubata.

Si è quindi verificato che l’uomo era un cittadino spagnolo di 41 anni. E’ stato denunciato a piede libero per il porto, senza giustificato motivo, degli strumenti da punta e da taglio rinvenuti sullo stesso e per il furto del telefono.

