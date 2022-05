Sos a Cagliari per la scomparsa di un quarantasettenne, Roberto Taccori. L’uomo è stato avvistato nella zona di Marina Piccola ieri mattina, lunedì sedici maggio, verso le 10:30. A vederlo è stata la sorella della moglie, Giusy Lenzo. Da quel momento, nessuno l’ha più visto. È già stata fatta una denuncia di scomparsa alle Forze dell’ordine. Taccori, un passato come magazziniere, da qualche tempo è disoccupato. I familiari si stanno già organizzando per compiere delle ricerche, anche perchè il 47enne ha bisogno “di prendere delle medicine”, spiega la Lenzo. “Un anno fa è stato colpito da un infarto e gli hanno messo uno stent. Non ha nemmeno il cellulare o i documenti”. Taccori, l’ultima volta che è stato visto, indossava “una maglietta nera e un pantaloncino, corto, dello stesso colore”.

