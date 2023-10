Cagliari, utilizza la casa come base per lo spaccio della droga: 49enne finisce ai domiciliari

A Cagliari, due giorni fa, gli investigatori della Sezione Falchi della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno arrestato un uomo di 49 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, sospettando da tempo che stesse utilizzando la propria abitazione come base per un’intensa attività di spaccio, hanno fatto irruzione nell’appartamento trovando e sequestrando 36 dosi di eroina, per un totale di circa 10 grammi e 2 dosi di cocaina.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno anche sequestrato la somma di mille e 405 euro di denaro contante, ritenuto presumibilmente provento dell’attività illecita. L’uomo è stato accompagnato presso il suo domicilio, in attesa dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di ieri, all’esito della quale il Gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.