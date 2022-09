Cagliari, uomo travolto da un’auto nella notte in via Is Mirrionis: è in gravi condizioni

Grave incidente nella notte in via Is Mirrionis a Cagliari. Un uomo è stato travolto da un’automobile mentre stava attraversando la strada: ferito, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu da un’ambulanza del 118, intervenuta insieme agli agenti della polizia Locale, che hanno svolto tutte le indagini del caso per ricostruire le cause dell’investimento. Il traffico, al momento dell’incidente, verso le 2 di notte, era decisamente scarso.

