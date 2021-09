Una raccolta firme per intitolare una via o una piazza a Gino Strada, medico e fondatore di Emergency, scomparso lo scorso 13 agosto. E’ la petizione on line che ha raggiunto oltre 1140 firme sulla piattaforma Change.org, promossa dal blogger e attivista cagliaritano del collettivo Arrosa, Valerio Piga.

Il promotore ha oggi consegnato al sindaco Paolo Truzzu e al Consiglio comunale di Cagliari le prime 1146 firme raccolte per fare inserire il nome di Gino Strada nell’elenco dei toponimi della città.

“Ritengo che sia importante per Cagliari ricordare la figura di Gino Strada. Il suo operato soprattutto nei territori poveri e difficili è un patrimonio umano e sociale ed è compito della comunità tenere alta la sua memoria – spiega Piga – Ha rappresentato un simbolo riconosciuto in tutto il mondo ed è un esempio per tutti e, in particolare, dovrà esserlo per le generazioni future”.

E aggiunge: “A Reggio Emilia, Genova e tante altre città sono già state approvate mozioni a riguardo. Mi auguro che anche la città di Cagliari, si aggiunga alla lista”.

La petizione on line è ancora attiva, si può firmare a questo link https://www.change.org/p/assessore-mereu-per-intitolare-una-via-piazza-di-cagliari-a-gino-strada/u/29516658

