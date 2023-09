Cagliari, una seconda vita è possibile: diploma di parrucchiera per le detenute a Uta

Saranno consegnati lunedì 25 settembre, nella sezione femminile del carcere di Cagliari-Uta, gli attestati alle detenute che hanno seguito il secondo corso professionale di Parruccheria nell’ambito del progetto “Un carcere di genere. Un genere di carcere”, promosso dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV”. All’appuntamento, in programma alle 9, interverranno Marco Porcu, Direttore dell’Istituto Penitenziario, Giuseppina Pani, responsabile dell’Area Trattamentale, Francesca Piccioni, titolare di Hair School, che ha curato la formazione e Maria Grazia Caligaris, referente SDR. Sarà presente anche Irene Testa, Garante regionale delle persone private della libertà personale.

Il progetto, interamente sostenuto da SDR, ha consentito a 9 detenute di apprendere le basi della parruccheria. Una formazione professionale che potrà offrire loro, una volta terminato di scontare la pena, di svolgere un’attività lavorativa. L’iniziativa, con la collaborazione della direzione, dell’area educativa e della sicurezza dell’istituto è stata articolata in 7 lezioni, ciascuna di 4 ore, per un totale di 28 ore.

Ogni detenuta, oltre alle lezioni teorico-pratiche, ha ricevuto il materiale necessario per imparare a fare lo shampoo, montare i bigodini, usare il phon e la piastra nonché utilizzare le tinture per capelli o l’ossigeno per schiarirli. Il tutto seguendo scrupolose norme igieniche. Sono state inoltre fornite informazioni di tricologia e sull’accoglienza della cliente dall’ingresso all’accompagnamento dopo il servizio.

“Il corso – ha precisato Francesca Piccioni – è stato seguito dalle allieve con interesse e partecipazione facendo anche emergere alcune spiccate qualità indispensabili per acquisire professionalità. Ancora una volta ho potuto verificare il peso della loro motivazione nel desiderio di conseguire risultati di buon livello qualitativo. L’auspicio è poter continuare questo percorso per raggiungere un livello superiore di formazione. L’esperienza è stata molto positiva”.

“Con il completamento del secondo corso base – ha sottolineato Maria Grazia Caligaris –salgono a 17 (sulle 28 presenti) le detenute che hanno potuto apprendere le basi di un mestiere in continua evoluzione e che non conosce crisi. Disporre di una “cassetta degli attrezzi” consentirà loro di poter concorrere ad accedere a una attività non appena torneranno alla vita sociale. Per SDR ODV una grande soddisfazione e un ringraziamento sentito a tutti gli attori”.