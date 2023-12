Cagliari, una donna di 80 anni travolta sulle strisce pedonali in via San Michele: è gravissima

Una donna di 80 anni è stata travolta in via San Michele a Cagliari, da un’auto, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L’automobilista si è subito fermata per soccorrerla, chiamando in parallelo il 18. Nel giro di pochi minuti è arrivata un’ambulanza: i soccorritori hanno trasportato l’anziana al Brotzu, dove è stata ricoverata in gravissime condizioni, in codice rosso. Tra i traumi più preoccupanti quello alla testa, oltre a una frattura alla spalla. In azione, per i classici rilievi di legge, gli agenti della polizia Locale.