Cagliari, una canzone per il bomber: "Ulala', dai palazzi vedo il gol di Lapadula"

Lunedì 18 Settembre è uscito su Spotify e Store digitali Lapadula,il nuovo singolo del gruppo isolano Fratelli Banlieue , he dedica al bomber rossoblù il loro ultimo lavoro, creando quello che potrebbe diventare un vero e proprio tormentone per la città. “Ulala’,dai palazzi vedo il gol di Lapadula”, cantano i Fratelli Banlieue,nel loro videoclip su YouTube girato da Enoc alla Unipol Domus e nel quartiere Sant’Elia a due passi dallo Stadio,sulla produzione di EvilRoom e le chitarre di RAMC.

Il brano, nato nell’atmosfera di festa per la promozione in Serie A, è stato condiviso sui social proprio dal giocatore, che speriamo di rivedere presto in campo con la maglia rossoblù.