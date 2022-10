VIRUS DECIMA I PICCOLI DI UNA COLONIA DI CAGLIARI, SI APRE RACCOLTA FONDI PER LE CURE.

Il virus sta uccidendo i gattini nella fascia d’ età più delicata, in quanto i piccoli non vaccinati la prendono nella forma più grave che non dà scampo, portandoli alla morte.

Chi ci fa la segnalazione, è una volontaria che venuta a conoscenza di una situazione di grande difficoltà di una colonia della città metropolitana, è intervenuta per dare il suo valido contributo, ma con le sole sue forze non riesce a far fronte a una situazione così drammatica.

La colonia nella quale si è verificata la presenza del virus è una colonia di cui è già stata pubblicizzata la difficoltà rispetto alle catture e le sterilizzazioni.

A tal proposito si chiede l’ aiuto del volontariato per fare stalli ai piccoli che riescono a superare la malattia, finora su 8 cuccioli se ne sono salvati 2.

Il ricovero e il soccorso, grazie al contributo di alcuni veterinari ha comunque un costo, per questo è stata aperta una raccolta fondi.

Si invita a non abbandonare gatti nelle colonie, perché qualche giorno fa sono stati abbandonati 2 gattini in mano alla morte.

Di seguito gli estremi per la raccolta fondi:

5267 3605 3895 3147

Intestato a Carla Firinu

FRNCRL58C58E281I

Un ringraziamento a chi darà il suo contributo.

