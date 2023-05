Nei prossimi giorni l’impresa che sta realizzando i lavori di via Dante, all’altezza del civico n. 178 procederà a espiantare un leccio, essiccatosi da tempo e pertanto pericoloso per persone e cose. Sotto la supervisione di un agronomo, al suo posto verrà messo a dimora un Prunus pissardi: fiorisce da marzo ad aprile, mette le foglie di forma ovale di colore rosso vivo, molto utilizzato per alberature stradali, parchi e giardini.