Cagliari: un mese di scontri playoff per andare in Serie A - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Un mese da playoff prima dei veri e propri spareggi per la Serie A.

Il primo ostacolo è stato superato: Reggina ko con il poker di ieri. Ma al ritorno dalla pausa, anche se è primo aprile, non si scherza: alla Domus arriva il Sudtirol dell'ex giocatore e allenatore rossoblù Bisoli. Poi il calendario propone sempre scontri che valgono doppio: Pasquetta a Pisa, poi in casa con il Frosinone e quindi trasferta a Parma.

In queste gare il Cagliari si gioca, più che un impossibile secondo posto, la chance di sistemarsi tra terzo e quarto posto in vista dei playoff per eliminare almeno il turno preliminare.

Un obiettivo più alla portata rispetto all'inseguimento al Genoa: nel mirino soprattutto Bari e Sudtirol. Proprio con la squadra di Bisoli il Cagliari ha subito la possibilità di dimezzare le distanze per portarsi a meno 3. Attenzione, però, perché il Sudtirol, insieme a Cagliari e Genoa, è tra le più in forma del campionato.

"Abbiamo quattro scontri diretti - ha detto Claudio Ranieri ieri a fine gara - ora arriva il Sudtirol: una matricola che sta facendo benissimo, complimenti a loro e a Bisoli. Difendono bene e con poco riescono a fare gol. Li affronteremo con lo spirito di oggi: con la voglia di giocarci al meglio il momento clou della stagione, con la stressa determinazione messa in campo in queste partite".

Ranieri deve lavorare per l'immediato, ma anche guardare lontano: tenere la squadra in condizione e farla crescere in vista dei playoff a giugno. Per ora il Cagliari c'è. Otto gol nelle ultime due partite, più di quanti ne aveva realizzati (sette) nelle nove precedenti gare della gestione Ranieri. È un Cagliari che supera se stesso grazie a un attacco che viaggia a quattro gol a match. Con un particolare da non sottovalutare: la difesa, il primo reparto sistemato dal nuovo tecnico, continua a reggere. Nelle ultime due partite solo un gol al passivo: i rossoblù non si distraggono nemmeno quando il risultato è in cassaforte.

Per Lapadula e compagni è il settimo risultato utile consecutivo. Il tecnico romano continua a caricare la squadra e a indicare il secondo posto. Ma il Genoa con Gilardino viaggia ancora più veloce dei rossoblù sardi: tre vittorie di fila nelle ultime tre gare. E a questo punto mancano solo otto gare.

"Dobbiamo continuare su questa strada - ha detto Ranieri- Non penso di arrivare secondo, sarebbe clamoroso: però puntiamo al massimo, di certo non mi arrenderò. Intanto i playoff non sono in pugno, nulla è scontato e si è visto oggi a Frosinone. Devi restare sempre concentrato, fare del tuo meglio". (ANSA).



