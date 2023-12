Cagliari, un compagno speciale per i bimbi della scuola "San Giuseppe Artigiano" al Poetto

Gli amici a quattro zampe entrano a scuola grazie a Stefano Galdi, cinofilo, al quale è affidato il compito di educare i giovanissimi, informare su come bisogna comportarsi con i pelosi. Tra le aule ha zampettato una simpatica cagnetta che, felice quanto i bambini, ha giocato e non si è sottratta a coccole e biscottini donati dalle mani dei piccoli. Una giornata ricca di emozioni, un modo concreto e diretto per educare al rispetto nei confronti degli animali: esseri speciali, come i cani, da sempre incuriosiscono i bambini e insegnare a loro come rapportarsi è un ottimo strumento per valorizzare la sensibilità e tutte le doti positive che hanno. “Insegno ai bambini nelle scuole a rapportarsi con il cane con il metodo gentile, sempre, poiché non deve ubbidire perché ha timore di noi. Con gentilezza e cortesia si crea empatia tra il proprietario e il cane, così basta solo lo sguardo o una alzata di mano e con l’animale si diventa una cosa sola” aveva spiegato Galdi a Casteddu Online. “Grazie al personale docente e non per la preziosa collaborazione e per aver permesso di trasmettere ai nostri futuri uomini e donne il rispetto per la natura che ci dona degli esseri speciali come il cane”.