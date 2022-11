Cagliari, un caso ufficiale di scabbia al liceo artistico: scatta la maxi sanificazione

Allarme scabbia al liceo artistico Fois Fois di Cagliari. È stata la dirigente Nicoletta Rossi ad avvisare il Comune di un caso di contagio riscontrato all’interno dell’istituto. E, per tutelare la salute pubblica, il sindaco Paolo Truzzu ha disposto l’immediata chiusura della sede di via Sant’Eusebio. Tutti a casa: studenti, personale Ata e amministrativi, scatta la sanificazione speciale: sarà sparato, in tutta la scuola, vapore a 100 gradi per una pulizia totale.

Salvo imprevisti, lunedì il Foiso Fois potrà già essere riaperto.